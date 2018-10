Napoli, Hamsik sempre più nel mito: raggiunge Bruscolotti al primo posto

di Roberto Ventre

Hamsik entra definitivamente nella storia del Napoli: stasera con la Roma tocca 511 presenze in maglia azzurra e raggiunge il recordman Bruscolotti.



Dodici anni di Napoli, Marek è ormai considerato come un amico di famiglia tanto forte è il suo legame con la città (il capitano è andato a far visita alla scuola calcio Francesco Coco di Casalnuovo). Uno dopo l'altro ha sbriciolato tutti i record, adesso conquisterà il più prestigioso di tutti, quello del numero di presenze. Il capitano slovacco ha già centrato quello delle reti: raggiunse Diego Maradona a quota 115 nella trasferta contro il Torino della scorsa stagione (dicembre 2017) e adesso è a 120 gol con la maglia del Napoli. E poi tanti altri record: il giocatore con il maggior numero di presenza in serie A, in Europa e in Champions League. Insomma, un monumento azzurro, una storia cominciata il 28 giugno del 2007, giorno in cui lo slovacco venne acquistato dal Brescia per 5.5 milioni: Reja lo schierò da mezzala sinistra nel suo 3-5-2 e nella sua prima partita ufficiale in maglia azzurra, quella di coppa Italia del 15 agosto al San Paolo contro il Cesena, mise a segno la sua prima rete. Contro la Sampdoria a settembre del 2007 mise a segno invece il suo primo gol in campionato.



