Il Napoli accelera su Manolas: la Roma vuole Mertens in cambio

di Pino Taormina

C'è una buona notizia per il Napoli nell'operazione-Manolas. La Roma ha fatto un passettino indietro sulla cifra per il difensore greco. Ma attenzione: perché se Mertens non rinnova, è assai improbabile che il Napoli lo faccia andar via il prossimo anno a parametro zero. Non è dunque da escludere che la Roma, dopo aver risolto (magari proprio con la liquidità che arriva dalla cessione di Manolas) i suoi problemi di Fair Play finanziario, possa avanzare la sua offerta per il belga. Tornando a Manolas, il Napoli ha capito che non c'è nessuno disposto a spendere i 36 milioni della clausola. E dunque sta andando alla trattativa (quasi) a oltranza con Baldissoni nel tentativo di chiudere l'operazione a una cifra più bassa. Se Manolas, ha ribadito il suo sì al Napoli, con la Roma c'è ancora una certa distanza. Occhio all'Atalanta: il presidente Percassi attende una controfferta per Zapata. L'attaccante, ora alle prese con la Coppa America, è stato contattato dagli emissari azzurri e ha dato la sua disponibilità. Ma non c'è intesa né sull'ingaggio né sul prezzo del cartellino. Ma Zapata strizza l'occhio al suo ritorno a Napoli.



