Napoli-Roma, che giocatore Fabián: Insigne e Milik non pungono più

di Bruno Majorano

C’è qualcosa in più di un semplice rimpianto. Perché il pareggio sta stretto a questo Napoli che paga un momento di black-out della difesa e subisce il gol del vantaggio giallorosso praticamente a freddo. Da lì in poi la Roma non si fa vedere praticamente mai nella metà campo azzurra, ma la fortuna non assiste gli attaccanti del Napoli fino al guizzo allo scadere di Mertens. Probabilmente il Napoli avrebbe meritato qualcosa in più di un solo punto. C’è da prendersi il buono della continua crescita di Fabian Ruiz, centrocampista capace di palleggiare, ma anche di intercettare le trame di gioco avversarie. È forse questa l’unica vera nota positiva di una serata fatta di una sola ombra, che fino alla fine rischiava di far pagar agli azzurri un conto troppo salato.



Sul gol di El Shaarawy non poteva fare molto di più che pregare sperando che l’attaccante giallorosso la sparasse fuori. Missione fallita. Per il resto non ha molte parate da compiere e allora si destreggia con una bella finta palla al piede su Dzeko. Gli va bene, altrimenti sarebbe finito dietro la lavagna.Halloween in anticipo. Vive una serata horror con tanto di dormita clamorosa in occasione del gol del vantaggio giallorosso: il pallone gli passa accanto e non interviene. Purtroppo per lui non è resta l’unico passaggio a vuoto della sua partita, per fortuna del Napoli, però, quelli successivi non sono altrettanto mortiferi.La cosa più preziosa della sua partita la compie quando si sostituisce a Ospina per salvare sulla linea di porta un tiro a botta sicura di Dzeko. Nel pacchetto dei centrali è quello che deve stare più attento alla fase difensiva visto che Kalidou è spesso e volentieri votato all’attacco nella metà campo giallorossa.In occasione del gol della Roma anche lui un po’ sbanda. Invece di mettere la solita toppa si perde nel vortice delle marcature che saltano. Il duello con Dzeko è degno del campionato pesi massimi di lotta libera: se le danno senza esclusione di colpi. E oramai si diverte anche a fare l’attaccante aggiunto.Se Hysaj piange Mario non ride. Dalle sue parti si aggira Under in fase difensiva è un fantasma, ma quando parte palla al piede non lo butti giù manco con le cannonate. Il portoghese prova a tenerlo a bada, ma il più delle volte è costretto a prendergli la targa senza riuscire a fermarlo al posto di blocco.Lo si nota soprattutto per i tanti corner calciati. Questo la direbbe già lunga sulla sua prestazione. Non che meriti di andare sul banco degli imputati, ma non fa mai nulla per rendersi realmente pericoloso nella metà campo della Roma. La sua non è una spinta costante come altre volte ha abituato tifosi e compagni.Quando c’è da recuperare palloni è sempre in prima fila. Un piccolo diavolo che in mezzo al campo calamita qualsiasi cosa passi dalle sue parti. Stavolta, però, pecca in fase di impostazione perché sbaglia un paio di appoggi facili facili che avrebbero potuto mettere i compagni comodamente in zona gol.Capitano di lungo corso, con la presenza di ieri raggiunge un mostro sacro come Bruscolotti. Avrebbe sperato in una serata migliore per festeggiare questo traguardo non da poco. Non gioca neanche male, anche perché non è facilissimo vivere con Pellegrini e Cristante che ti seguono anche nel parcheggio dello stadio.Pronti via indossa la tutina di Alberto Tomba dei bei tempi e salta i difensori della Roma come fossero i paletti dello slalom gitante. Ma non è un attaccante, e quando dovrebbe calciare a botta sicura la passa al centro. L’occasione sfuma rendendo vana la serpentina dentro l’aera che tiene il San Paolo col fiato sospeso.Lui con Olsen avrebbe un conto in sospeso. Poco meno di un anno fa avrebbe potuto guidare l’arrembaggio dell’Italia contro la Svezia, ma Ventura decise di tenerlo in panchina a San Siro. Un motivo in più per fare centro, ma questa volta la mira non è quella dei giorni migliori. Nella ripresa spreca una buona palla gol.A sbattersi si sbatte. Terminale offensivo di manovra che all’occorrenza si mette anche al servizio dei compagni. Ma quando sei la prima punta il tuo primo scopo nella vita dovrebbe essere quello di buttare la palla in porta, e lui ci va solo vicino, si testa che di sinistro. Gli manca la cattiveria del bomber.Dentro per Milik, va ad occupare la sua stessa posizione in campo: punta avanzata con Insigne che gli ronza attorno. Pochi palloni giocabili e di conseguenza anche pochi palloni giocati. Fino al 90’ la sua partita sarebbe insufficiente, poi trova il guizzo decisivo. E nel calcio l’unica cosa che conta è fare gol.Ancelotti gli chiede di entrare per aumentare la spinta sulla destra dove Hysaj vive una serata di luna storta e Callejon ha le ruote a terra. La mossa è anche indovinata perché qualche grattacapo in più alla Roma lo riesce a dare, ma non è sufficiente per riuscire a fare breccia nella linea Maginot eretta da Di Francesco.Al posto di Hamsik nel tentativo di trovare la giocata vincente per rientrare in partita. Va a corrente alternata e le sue giocate latitano. Non si vede quasi mai. Non uno spunto, non una conclusione da fuori, che dovrebbero essere le specialità della casa. Dovrebbe essere l’uomo dei guizzi, ma si eclissa.Questa volta la mandrakata non gli riesce. La Roma passa in vantaggio e il sorpasso non arriva. Certo, non è colpa sua se Hysaj si appisola sul cross di Under lasciando El Shaarawy di prendersi anche un caffè prima di battere serenamente Ospina, ma sta di fatto che il suo Napoli non ci mette la solita cattiveria. Sopratutto sotto porta. Unica attenuante: prova a giocarsi tutte le carte offensive a disposizione nel mazzo.

