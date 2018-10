Napoli porta a porta: Ospina favorito su Karnezis

di Pino Taormina

Evviva l'alternanza. La dittatura del portiere è roba passata nel Napoli. Addio Reina, addio titolare. Ospina o Karnezis contro la Roma questa sera? Più il primo che il secondo, direbbe la logica. Ma non è detto. Resta l'idea di una solitudine meno esclusiva di una volta. E il concetto di concorrenza ribaltato: stimolo, non più disturbo. Vinca il migliore, sempre. Carletto ha benedetto l'alternanza tra i pali da quando è qui. Cosa che nella sua carriera di allenatore giramondo ha fatto solo una volta: al Real Madrid. Ma senza questa eterna incertezza. Lì, era tutto chiaro. Nel resto della sua vita c'era un titolare e la sua riserva. Con Meret a un passo dal pieno recupero, sarà un autentico terno a lotto, perché davvero saranno in tre a giocarsi il posto prima di ogni partita.



Sembrava un bidone dopo le prime gare. E tutti erano a domansarsie: mica erano matti all'Arsenal a liberarsi di lui se era forte. E invece, ha voluto concedere un saggio dei suoi portentosi riflessi già con il Sassuolo, poi con il Psg. E qui entrano in ballo le grandi doti del portiere titolare della Colombia: tecnicamente può anche non essere inattaccabile (a volte ha qualche indugio di troppo nelle uscite), ma ha fondato la sua meritata fama su qualità atletiche fuori dal comune come ha dimostrato con quegli interventi alla Garella che tanto strappano applausi. Ha giocato 8 gare fino ad adesso, mentre Karnezis 4: ed ha giocato tutte e tre quelle di Champions, il che lasciano intendere che sia un passo in avanti rispetto al greco nelle gerarchie. Due portieri dal passato non proprio glorioso, ma Ancelotti sa come ridare fiducia e resuscitare: come fece con Dida che al Milan vincerà in diciotto mesi Champions, scudetto, Coppa Italia e Supercoppe varie.



