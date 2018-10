Napoli, il rammarico di Albiol: «Abbiamo sbagliato troppi gol»

«Il pareggio è poco ma non era facile riuscire a pareggiare nel finale». Raul Albiol tira un sospiro di sollievo e festeggia il pari acciuffato dal Napoli al novantesimo. «Abbiamo sbagliato qualche occasione da gol di troppo, loro hanno fatto il loro lavoro: hanno saputo segnare subito, poi si sono chiusi dietro e sono ripartiti», ha detto il centrale azzurro.



«Abbiamo preso un punto oggi nel finale e perso due punti a Parigi, ma la squadra è in forma e siamo forti», ha aggiunto a Radio Kiss Kiss. «Giochiamo con intensità e umiltà e dobbiamo continuare così. Vedere una squadra forte come la Roma schiacciata nella propria metà campo è un segnale positivo per noi. Abbiamo creato tanto e il pareggio alla fine è stato giustissimo».

