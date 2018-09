Napoli, Ronaldo fa saltare il banco ma la sfida deve continuare

di Francesco De Luca

La Juve vola a +6, il Napoli torna sulla terra. Fa male la sconfitta perché la partenza era stata incoraggiante, con il vantaggio di Mertens al primo errore bianconero. Ma poi gli azzurri non hanno avuto la personalità per reagire alla pressione e sono crollati.



Qundici minuti di ottimo Napoli, poi la Juve ha preso il sopravvento in virtù della superiorità numerica a centrocampo: tre uomini oltre a Dybala, che partiva da dietro per supportare Mandzukic (doppietta) e il fantastico CR7, decisivo e ai migliori livelli della sua carriera. Nel settore nevralgico gli azzurri hanno sofferto e si sono così complicati la vita in quella partita in cui dovevano essere, per tornare a casa almeno con un punto, «quasi perfetti». L’auspicio di Ancelotti è rimasto tale. Al primo errore della linea difensiva Ronaldo ha offerto il pallone per il pari a Manduzkic. A quel punto, il Napoli ha avuto un sussulto ma è stato pericoloso soltanto una volta e la partita è diventata una montagna difficile da scalare a inizio ripresa, con altri due errori: Ospina è partito in ritardo sul tiro di CR7, il pallone è rimbalzato sul pallone ed è stato gettato in porta ancora una volta da Manduzkic; Mario Rui, già ammonito, ha fatto la peggiore delle cose con un fallo su Dybala che ha fatto scattare il rosso, provvedimento «superficiale» secondo Ancelotti. C’è chi ha messo l’intervento del portoghese sul piano di quelli che commette Pjanic con estrema cattiveria senza essere ammonito, ma è una storia nota su questo campo: quando vi è stato un arbitro perfetto a Torino (Rocchi il 22 aprile) il Napoli ha vinto. Si è forti anche se si va oltre il differente metro arbitrale che indubbiamente Banti ha adottato. Ma anche in inferiorità numerica poteva cambiare lo scenario. Callejon non ha colto l’attimo e s’è fatto parare il tiro di Szczesny. Peccato, avrebbe potuto riaprire il corso di una partita chiusa invece dal gol di Bonucci, dimenticato dalla difesa azzurra su calcio piazzato.Eppure il Napoli era partito forte, così come aveva fatto nelle precedenti gare, con la capacità della grande squadra di sfruttare il minimo errore per segnare. Poi troppa timidezza e una serie di giocatori al di sotto delle aspettative, a cominciare da Insigne, la grande delusione del pomeriggio torinese. Si era presentato dopo 5 gol in sei partite ed è stato inconsistente. Mai pericoloso al tiro, le combinazioni con Mertens non hanno funzionato. Positivo il ritorno al gol di Dries, bravo a sfruttare la combinazione tra Allan e Callejon, ma anche il belga non ha poi più superato il muro difensivo bianconero e soprattutto, proprio come Lorenzo, non è stato in grado di pressare sugli avversari lasciando che l’azione potesse partire da dietro. L’inserimento di Milik, in svantaggio e in inferiorità numerica, avrebbe potuto difficilmente cambiare una partita segnata dalla classe infinita di Ronaldo, impossibile da marcare per i difensori che si sono alternati su di lui.I sei punti di distanza pesano per il Napoli come per le altre inseguitrici, ma non sono una condanna definitiva. Non potrebbero esserlo dopo sole sette giornate di un campionato in cui la Juve ha recitato la parte del leone: durerà così fino a maggio? E l’addio dell’ad Marotta cosa può rappresentare in un club dove questa è stata la figura predominante anche nella gestione delle relazioni con Allegri e la squadra? Il Napoli deve farsi coraggio. Sono state troppe le cose che non hanno funzionato in una sola partita, a cominciare dall’atteggiamento contratto dopo il vantaggio. La squadra ha perso campo ed è stata messa sotto. Bisogna resettare quest’ultima partita di settembre, mese aperto e chiuso con una sconfitta e tre gol subiti in trasferta. Ma il Napoli che perse contro la Samp non aveva identità, quello che è caduto in dieci a Torino sì ed è questa la traccia che deve continuare a seguire Ancelotti. La sua forza sarà quella turnazione degli uomini che eviterà cali fisici e il campo poi dirà se la Juve sarà sempre sovrumana con CR7 (ha creato ieri un solco tra la sua squadra e il Napoli e le altre) o se subirà qualche battuta d’arresto, della quale gli azzurri dovranno sapere approfittare. E mercoledì c’è la sfida Champions contro il Liverpool al San Paolo, già decisiva dopo il pari a Belgrado: questa, pur nel rispetto delle differenze tecniche ed economiche con i Reds (un’altra capolista sulla strada degli azzurri), bisogna tentare di non sbagliarla.

