Napoli, è Rui Patricio il primo colpo: lo Sporting ufficializza la cessione

L’affare che porterà Rui Patricio al Napoli sembra davvero ad un passo. In Portogallo, infatti, i quotidiani sportivi già salutano il portiere della nazionale lusitana, oggi impegnato nella fase di preparazione al prossimo Mondiale di Russia. In particolare è A Bola, noto quotidiano portoghese e molto vicino alle cose di casa Sporting, ad annunciare l’ormai imminente passaggio di Rui Patricio in azzurro.



«Addio capitano» è il messaggio del quotidiano al portiere. «Trovato l’accordo tra lo Sporting ed il Napoli», una prima pagina che ha il sapore dei saluti finali dopo una lunga ed importante carriera per Rui Patricio con i colori biancoverdi. Per il Napoli, Rui Patricio era il primo obiettivo, insieme con Leno, per la porta azzurra del prossimo anno che va completamente rifondata dopo gli addii di Reina e Rafael e la posizione mai troppo certa di Luigi Sepe.





