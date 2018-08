di Roberto Ventre

Toccherà presto anche a loro, di sicuro appena per il Napoli cominceranno gli impegni di Champions League e Ancelotti allargherà la rotazione della rosa alla ripresa del campionato dopo la sosta e cioè a cominciare dalla partita contro la Fiorentina. Verdi e Fabian Ruiz, due acquisti costati 55 milioni (25 l'ex rossoblù e 30 lo spagnolo), diventeranno i titolari aggiunti di attacco e centrocampo, due opzioni in più molto importanti per il nuovo allenatore. E ci sarà spazio per Malcuit (11 milioni), il terzino francese acquistato dal Lilla, come vice Hysaj, oltre che ovviamente per il portiere Meret (altro grande investimento economico del club azzurro: 25 milioni all'Udinese) appena tornerà disponibile dopo la frattura dell'ulna sinistra subita il secondo giorno di allenamento in Trentino. Gli unici due nuovi acquisti finora schierati dal tecnico sono stati Karnezis e Ospina, gli altri due portieri presi in questa sessione di mercato: il greco ha giocato all'Olimpico con la Lazio, il colombiano al San Paolo contro il Milan.



Due panchine per l'esterno di attacco che può giocare sia da vice Insigne che da vice Callejon e ha accettato il Napoli quest'estate dopo il no della scorsa sessione invernale quando decise di restare fino al termine della stagione a Bologna. Il centrocampista che può essere schierato da mezzala, sia a sinistra che a destra, non è stato impiegato contro la Lazio ed era indisponibile per un affaticamento muscolare con il Milan (oggi verranno verificate le sue condizioni per stabilire il giorno della ripresa degli allenamenti). Protagonisti in precampionato: Fabian firmò il primo gol del nuovo Napoli nell'amichevole con il Gozzano, Verdi è andato a segno sia nel match di esordio che nei due test successivi con Carpi e Chievo Verona a Trento. Ottimo impatto con il gruppo, buone le risposte sul campo, immediato il feeling con Ancelotti. L'ex esterno del Bologna è stato convincente anche negli spezzoni delle amichevoli europee, lo spagnolo invece è andato in difficoltà con Liverpool e Wolfsburg soprattutto nella fase di contenimento. Un tesoretto pronto ad essere sfruttato al meglio, anche se la concorrenza è molto elevata sia in attacco che a centrocampo. Verdi dovrà giocarsela con Callejon e Insigne, due pilastri nel Napoli degli ultimi anni, che s'intendono ad occhi chiusi, perfetti per il tridente di attacco. Fabian Ruiz è da considerare l'alternativa di Zielinski, uno dei più in forma del gruppo azzurro, decisivo con la sua doppietta per la rimonta contro il Milan. Due pedine che potranno risultare determinanti facendo rifiatare i titolari, questa la filosofia di Ancelotti per tenere il Napoli il più a lungo possibile in corsa sui tre fronti. Due giocatori utili anche per cambiare la partita in corso, visto che il nuovo allenatore ha già dimostrato contro il Milan di ridisegnare al meglio la squadra nei momenti di necessità.



