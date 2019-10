di Roberto Ventre

Inviato a Salisburgo



«Voglio vedere una squadra coraggiosa che mette tutto quello che ha dentro. Sarà una partita in cui si giocherà con intensità e serviranno coraggio, idee, voglia di comandare la gara, utilizzando tutte le qualità individuali e collettive contro una squadra che sta facendo bene». Carlo Ancelotti in conferenza stampa di vigilia di Salisburgo-Napoli, match fondamentale per il passaaggio agi ottavi di Champions League, parla della ricetta per far bene domani sera alla Red Bull Arena.



Le scelte. «Si giocherà in 14, stavolta più che mai saranno fondamentali i cambi».



Tanti i dubbi in attacco. «Lozano sta bene, può essere impiegato. Milik ha sempre giocato quando stava bene. Ho tanti attaccanti bravi, vediamo quali scegliere: se fossi sicuro che giocheremo novanta minuti nella loro area inserirei Llorente».



La vittoria esterna che manca da tre anni in Champions. «Sarebbe importante, sicuramente fondamentale per noi sarà questo doppio confronto con il Salisburgo»



