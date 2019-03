Napoli-Salisburgo, Ancelotti «San Gennaro, dacci una mano»

di Roberto Ventre

Castel Volturno Ancelotti è pronto per la nuova sfida. «Non ci sono scorie per la sconfitta contro la Juventus, nè fisiche, nè mentali. La prestazione è stata buona ed è ,ancato slo il risultato». Tra gli episodi chiave il rigore falito da Insigne. «Solo chi non l tira non li sbaglia. Lui non si è mai sottratto alle resposansablità e non si sottrarrà in futuro». Domani sera al San Paolo l'andata del match degli ottavi di Europa League contro il Salisburgo. «La partita decisiva sarà quella di ritorno, quella di domani però potrà indirizzarla in un modo o nell'altro. Dovremo provare a sfruttare il fattore campo stando attenti alle loro qualità: Il salisbrugo è ben organizzato, veloce, gioca un ottimo contropiede. Non va sottovalutato e non lo sottovaluteremo». I veti pali colpiti. «Si potrebbe dire che San Gennaro in questa fase no nci sta aiutando. Invece è giusto che noi ci soffermiamo ancora di più su questo aspetto perché San Gennaro ha altre cose di cui preoccuparsi». ll trionfo dell'Ajax a Madrid. «L'Ajax ha i suo modello, tira fuori giovani validi che poi vende, il Napoli i migliro tende a tenerli. Il Real? Ogni ciclo finisce considerando che hanno vinto 4 Champions non direi che sono così messi male». Il punto su Ghoulam. «Viene da un periodo lungo d'infortuni, la sua condzione sta migliorando: è tra i disponibili per giocare». Nessuna indicazione di formazione. «Vi dico solo un che andrà in panchina? Io», ha chiuso scherzosamene l'allenatore.



