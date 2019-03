Il Napoli perde a Salisburgo, le reazioni a Made in Sud

di Delia Paciello

Strana serata a Napoli, con gli azzurri che passano il turno di Europa League ma non si può sorridere del tutto: la dura sconfitta alla Red Bull Arena non fa di certo piacere, e il gioco del Napoli non ha convinto. Anche al teatro Tam, dove si svolgono le prove tecniche di trasmissione di Made in Sud, si commenta questa strana partita: «È come quando inviti una ragazza e ti dà buca poco prima dell'appuntamento dicendoti che ha le sue cose. Sei triste per la serata mancata, ma almeno non hai speso soldi», ironizza Francesco Albanese.



E dopo il grande successo delle prime due puntate su Raidue, non può che esserci il buon umore fra i comici, che colgono l'aspetto positivo e si dilettano in scenette inedite: «Siamo contenti, alzeremo il trofeo», ne è convinto Enzo degli Arteteca, che per l'occasione si spaccia per uno dei Radio Rocket: il chitarrista senza chitarra».



