Il Napoli rende omaggio a Reina: «Sei stato un amico e un campione»

Il Napoli chiude la sua stagione con una bella prestazione contro il Crotone. La vittoria per 2-1 certifica l'ulteriore record azzurro dei 91 punti in campionato e saluta questa stagione lunga ed avvincente della squadra di Sarri. Al novantesimo scatta la festa del San Paolo, ma è anche tempo di saluti agli azzurri che il prossimo anno non faranno più parte della rosa a disposizione del club.



Il primo è proprio Pepe Reina, lo spagnolo che ha salutato il San Paolo con famiglia al seguito. «Ciao Pepe, é stato un grande onore averti come compagno. Mi hai insegnato tanto, sei un grande amico. Ti voglio bene», il messaggio di Lorenzo Insigne su Instagram per lo spagnolo. Il napoletano ha salutato anche l'altro veterano azzurro Maggio: «Christian, sei e sarai sempre un esempio per tutti noi. In questi 10 anni hai dimostrato la grande persona che sei. Grazie di tutto», esattamente come ha fatto Elseid Hysaj: «Che dire, per questi tre anni sei stato come un fratello grande per me, mi hai insegnato tante cose tipo come essere un vero professionista e un gran uomo. Ti ringrazio di cuore mitico vecio».



A lasciare Napoli anche l'altro portiere a disposizione di Sarri, il brasiliano Rafael, prontamente salutato su Instagram ancora da Insigne. «Ti auguro il meglio, sei una persona speciale. In bocca al lupo per tutto», ha scritto l'attaccante azzurro. Mentre Luigi Sepe ha salutato la stagione ringraziando tutti i tifosi: «Finisce qui un bellissimo viaggio insieme a dei fantastici compagni. Un ringraziamento a tutte le persone che ci hanno sostenuto e quelle che continueranno a farlo, torneremo e lo faremo piu forte di prima».



