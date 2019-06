Il saluto di Di Lorenzo all’Empoli: «Grazie, è solo un arrivederci»

La firma lo scorso venerdì, voglioso di cominciare al presto la sua nuova avventura. Giovanni Di Lorenzo è un nuovo azzurro, a disposizione della squadra di Ancelotti dal prossimo luglio, ma prima di sposare la causa Napoli l’esterno saluta l’Empoli con cui ha saputo mettersi in mostra nell’ultimo anno.



«Quando mi hai accolto ero reduce da 3 campionati di C e ancor prima da un campionato di B finito con una retrocessione. Eppure hai creduto in me. Con te sono cresciuto come giocatore e come uomo. Mi hai fatto conoscere il sacrifico del lavoro e la gioia della vittoria con quella promozione che non dimenticherò mai», scrive su Instagram il difensore.



«Il sogno di giocare in serie A l’ho realizzato grazie a te. Avrei voluto che questa stagione finisse in un altro modo, ma abbiamo lottato con onore e orgoglio fino alla fine e sono sicuro che presto tornerai dove meriti di stare. Grazie Empoli , grazie alla tua gente e a chi lavora per te. È anche grazie a voi se ho avuto la possibilità di fare un passo avanti nella mia carriera. Se sportivamente questo è un addio sappi che umanamente è solo un arrivederci».



