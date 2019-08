Il saluto strappalacrime di Lozano al Psv: «Un giorno tornerò da voi»

Lungo messaggio di Hirving Lozano, il messicano che ha appena firmato con il Napoli il suo nuovo contratto. Il Chucky ha lasciato dopo due stagioni in PSV di Eindhoven che aveva scommesso su di lui portandolo in Europa dal Pachuca e il saluto alla città ed al club olandese dal suo account Instagram è sentito.



«Il mio primo ricordo di Eindhoven è legato ad un sorriso. Eravamo a conoscere un po’ la città anche se non c’era ancora stato l’annuncio ufficiale del PSV ed accadde qualcosa che fu l’inizio di una storia di affetto e rispetto. Eravamo in auto tra le vie del centro, incrociai lo sguardo con un giovane fan e mi sorrise», ha scritto. «Mi emozionai, fu il miglior benvenuto che potessi aspettarmi. C’è stata una connessione forte tra me e la città, tra me ed i tifosi, mi sono sentito parte di voi. Ho costruito lì una nuova casa, una nuova famiglia lontano da casa mia. Ho conosciuto gente fantastica, abbiamo imparato tanto. Resteremo un po’ olandesi dentro, ameremo sempre quella città perché i nostri figli sono cresciuti lì. Abbiamo vissuto due anni favolosi, ma andiamo avanti inseguendo un sogno. Un giorno torneremo e canteremo insieme».





