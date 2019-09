Napoli ai piedi di Mertens: il piccolo Napoleone domina la sfida

di Marco Ciriello

Passa il tempo, Mertens si ossigena, ma non smette di segnare. Cambia il colore della sua testa non la certezza dei suoi gol, il vecchio Dries ormai un veterano quando è in serate così: si diverte, ride molto e segna. Il bottino, purtroppo per la Sampdoria, è di due gol e una traversa, e via andare, aspettando il Liverpool. L'attaccante di supporto, l'eterno sospeso, in un ruolo arrangiato e poi pian piano a suon di gol divenuto sempre più suo, un abusivo d'area che continua a giocare come se stesse per strada o in spiaggia, lo spirito che lo anima è quello, unito a una grande tecnica e alla rapidità di movimento.



