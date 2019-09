Napoli, un panino per Callejon aspettando il rinnovo del contratto

Non ha segnato, perché Audero ha scelto di superarsi proprio su una sua incredibile conclusione, ma per José Maria Callejon quella di ieri sera al San Paolo è stata l'ennesima prestazione da prezioso e insostituibile per Carlo Ancelotti.



Dopo la vittoria contro la Sampdoria per 2-0 nell'esordio stagionale a Fuorigrotta, l'attaccante azzurro ha cenato da «50 Panino» di Ciro Salvo, noto locale del centro città. Per lui sempre più forti le voci di un rinnovo contrattuale all'orizzonte, visto che l'accordo con il club azzurro è in scadenza la prossima primavera.



