Napoli, Ancelotti applaude la difesa: «E con Llorente attacco completo»

Dopo la sconfitta con la Juventus è la pausa delle nazionali, il Napoli risponde presente alla chiamata contro la Sampdoria. «Abbiamo fatto una buona partita. Abbiamo spinto, poi ci siamo beati sul possesso. Nel secondo tempo abbiamo dato freschezza alla squadra con i nuovi entrati ed è andata bene», ha detto Ancelotti a fine gara.



«Non abbiamo preso gol e tiriamo un sospiro di sollievo. Abbiamo perso qualche palla in uscita, a volte la forziamo troppo», ha continuato a Sky. «Nessuno sarebbe contento se buttassimo la palla alta in avanti, neanche i tifosi. Ma è chiaro che vadano limitati gli errori. A centrocampo possono giocare in tutte le posizioni. Oggi ho preferito mettere Fabian dentro per avere più fraseggio corto e palleggio. Zielinski in quella posizione lì è bravo a cambiare gioco e mettere palloni lunghi. Quindi dipende anche dagli avversari e da cosa vogliamo fare».Protagonista anche il neo azzurro Llorente con un assist nel finale. «È un giocatore completo. Gioca bene con la palla dei piedi, si appoggia bene. È un terminale offensivo, non solo per i cross. Davanti ho tante soluzioni, la rosa è molto varia. I tre che sono entrati stasera hanno fatto un calcio di qualità nel tempo in campo. Questo è importante per l'atteggiamento della squadra. Rinnovo Mertens? Se deve aspettare nove mesi il figlio ci dobbiamo sbrigare un po' prima che tra nove mesi il contratto sarà già scaduto».

