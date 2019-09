Caso San Paolo, Ancelotti rilancia: «Napoli merita stadio all'altezza»

Alla vigilia del match Napoli-Sampdoria, e all'indomani della polemica sullo stato dei lavori negli spogliatoi dello stadio San Paolo, Carlo Ancelotti torna a parlare nella tradizionale conferenza stampa dal centro tecnico di Castel Volturno.



La prima domanda, inevitable, è sulle polemiche: «So che i lavori stanno procedendo celermente, speriamo possa essere tutto a posto. La mia è stata una esternazione fatta col cuore, c'è ancora preoccupazione perché gli spogliatoi dovevano esserci consegnati il 31 agosto perché al Napoli spettano gli arredi e se arrivi a questo punto senza la consegna, allora arriva la mia amarezza e delusione. Lo stadio è stato rimodernato e credo che la città di Napoli meriti uno stadio all'altezza. Tutto qui. Argomento chiuso, avremo uno spogliatoio nuovo, ma ci si poteva pensare prima e non arrivare sempre con l'affanno. Non si può arredare una struttura così grande in un giorno».



Il discorso scivola poi sul campo: «La condizione è buona, i nazionali non hanno avuto particolari problemi. Chi è rimasto qui ha lavorato bene, gli infortunati hanno recuperato, Insigne e Milik hanno iniziato a lavorare in gruppo e non hanno più problemi. Ora devo valutare io, ma sono tutti a disposizione. Lozano è arrivato ieri sera, si allena oggi ma non ha problemi. Inizia un ciclo di gare importante, ma oggi la gara più importante è con la Samp, non pensiamo al Liverpool. Con chi è rimasto abbiamo lavorato per sistemare alcune situazioni, quattro delle cinque gare saranno in casa ed è positivo per noi. Posso comunicare già oggi che ci saranno rotazioni, ma come l'anno scorso, è indispensabile utilizzare tutti poi c'è chi giocherà di più e chi di meno».

