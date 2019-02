Napoli-Samp live dalle 18: in difesa Maksimovic, riecco Hysaj

Lavoro e concentrazione. Ancelotti ha parlato nei giorni scorsi alla squadra, ha chiarito le proprie idee e chiesto una reazione. Adesso, però, contro la Sampdoria, serve soltanto tornare alla vittoria. L'esame è di quelli tosti per la Samp, una tappa importante nella corsa verso l'Europa. Il tecnico Marco Giampaolo sa benissimo che quello col Napoli è un match difficilissimo.



NAPOLI (4-4-2)

1 Meret; 23 Hysaj, 19 Maksimovic, 26 Koulibaly, 6 Mario Rui; 7 Callejon, 5 Allan, 17 Hamsik, 20 Zielinski; 99 Milik, 24 Insigne.

A disposizione: 25 Ospina, 27 Karnezis, 2 Malcuit, 9 Verdi, 11 Ounas, 13 Luperto, 14 Mertens, 31 Ghoulam, 33 Albiol, 42 Diawara. All. Ancelotti.



SAMPDORIA (4-3-1-2)

1 Audero; 24 Bereszynski, 3 Andersen, 15 Colley, 29 Murru; 14 Jankto, 6 Ekdal, 16 Linetty; 11 Ramirez; 92 Defrel, 27 Quagliarella.

A disposizione: 33 Rafael, 72 Belec, 4 Ronaldo Vieira, 5 Saponara, 20 Sau, 22 Tavares, 23 Gabbiadini, 25 Ferrari, 26 Tonelli, 30 Trimboli, 36 Yayi Mpie. All. Giampaolo.



ARBITRO: Pairetto di Nichelino.

