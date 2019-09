Live Napoli-Sampdoria 1-0 Mertens gol e traversa, Meret para

Napoli e Sampdoria si affrontano al San Paolo per la terza giornata di campionato in un match estremamente delicato per entrambe le compagini: i partenopei, dopo avere sofferto e vinto a Firenze all'esordio, hanno perso lo scontro diretto contro la Juventus 15 giorni fa e provano a ripartire contro una formazione che ha invece iniziato il torneo in modo disastroso, con la netta sconfitta interna contro la Lazio prima e sul campo del Sassuolo poi.



LA PARTITA IN DIRETTA



Nello stadio completamente rinnovato, il primo squillo è di Fabian Ruiz, che dopo cinque minuti impegna Audero con un sinistro velenoso da fuori area. Dall'altra parte prova a mettersi in mostra Quagliarella, che costringe Maksimovic al fallo da ammonizione con un bello strappo in contropiede. Prova a giocarsela la Samp, e al 9’ quasi pesca il jolly con Ferrari che in mischia trova il tempo per battere a rete: straordinaria la risposta di Meret che d'istinto smanaccia il pallone in calcio d'angolo.



Metabolizzato lo spavento, il Napoli ricomincia a macinare gioco, soprattutto sulla fascia destra, dove la catena Di Lorenzo-Callejon funziona a meraviglia. Proprio da uno spunto dell'ex terzino dell'Empoli, al 13’, arriva il gol azzurro: sul cross basso del numero 22, Mertens è rapace e devia di prima intenzione alle spalle di Audero.



NAPOLI (4-4-2)

1 Meret; 22 Di Lorenzo, 19 Maksimovic, 26 Koulibaly, 6 Mario Rui; 7 Callejon, 8 Fabian Ruiz, 12 Elmas, 20 Zielinski; 11 Lozano, 14 Mertens.

A disposizione: 25 Ospina, 27 Karnezis, 2 Malcuit, 5 Allan, 9 Llorente, 13 Luperto, 24 Insigne, 31 Ghoulam, 34 Younes, 44 Manolas 70 Gaetano. All. Ancelotti.



SAMPDORIA (3-4-3)

1 Audero, 25 Ferrari, 21 Murillo, 19 Regini; 24 Bereszynski, 7 Linetty, 6 Ekdal, 29 Murru; 17 Caprari, 27 Quagliarella, 10 Rigoni.

A disposizione: 22 Seculin, 3 Augello, 5 Chabot, 8 Barreto, 9 Bonazzoli, 11 Ramirez, 15 Colley, 18 Thorsby, 23 Gabbiadini, 26 Léris. All. Di Francesco.



ARBITRO: La Penna di Roma.

RETE: 13’ pt Mertens.

NOTE: ammonito Maksimovic.

© RIPRODUZIONE RISERVATA