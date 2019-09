Napoli-Samp, Milik ancora fuori! Prima convocazione per Llorente

Dopo la sosta per le nazionali, il campionato riprenderà domani con Napoli-Sampdoria, terza giornata di Serie A. Lozano è rientrato dagli impegni con il Messico e ha fatto seduta completa, Hysaj ha lavorato a parte per un affaticamento muscolare. Resta ancora fuori Milik, non convocato nonostante le dichiarazioni rassicuranti di Ancelotti. Prima chiamata, invece, per l'ultimo arrivato Llorente.



L'ELENCO DEI CONVOCATI



Meret, Ospina, Karnezis;

Di Lorenzo, Ghoulam, Koulibaly, Luperto, Maksimovic, Malcuit, Manolas, Mario Rui;

Allan, Elmas, Fabian Ruiz, Gaetano, Zielinski;

Callejon, Insigne, Llorente, Lozano, Mertens, Younes.

