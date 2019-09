Napoli, Fabian torna in regia: coppia verde insieme con Elmas

di Bruno Majorano

Ci sono cose che non lasciano troppo spazio all'immaginazione. Quelle cose che per certi versi certificano il tuo status. Lo status di eletto, di prescelto, di uomo di peso. Anche se hai appena 23 anni e poco più di 100 presenze con i professionisti. È questo il caso di Fabian Ruiz che nell'arco di qualche mese è passato da semi sconosciuto con una clausola da 30 milioni di euro, a titolare nel Napoli in lotta per scudetto ed Europa League, a miglior giocatore dell'Europeo Under 21 vinto con la Spagna e a titolare nella nazionale maggiore in una gara decisiva nel cammino verso Euro 2020.



