Mertens, gol, festa e domanda: la compagna Kat è in dolce attesa?

Simpatica quanto interrogativa esultanza di Dries Mertens, il belga che ha portato in vantaggio il Napoli contro la Sampdoria al San Paolo. Dopo il gol si assottiglia preciso di Di Lorenzo, l’attaccante napoletano ha portato la palla sotto la maglia come ad imitare la pancia di una donna in dolce attesa.



Un riferimento a Kat? La compagna ormai storica del belga ha festeggiato qualche giorno fa il compleanno, chissà che il regalo più bello non arrivi proprio tra qualche mese.

