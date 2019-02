Nel giorno dell'addio di Marek Hamsik, in partenza per la Cina, Il Mattino dei Tifosi fa tappa al Mann, il Museo Archeologico Nazionale di Napoli. Tra turisti in fila per la domenica dei musei e i tifosi del Napoli, Anna Trieste saluta il capitano e celebra il ritorno alla vittoria dell'undici di Ancelotti che ha accorciato le distanze in classifica dalla Juventus.





© RIPRODUZIONE RISERVATA