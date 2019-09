Mertens fa chiarezza sul pancione e Kat: «Un'esultanza ingannevole»

Due gol per regolare la Sampdoria, ma soprattutto un'esultanza che aveva lasciato tutti senza parole. Dries Mertens batte Audero, porta il Napoli in vantaggio al San Paolo contro i blucerchiati e porta il pallone sotto la maglia, come ad emulare una gravidanza. Messaggio per la compagna Kat? Sembra proprio di no. «Partita incredibile, il modo migliore di iniziare la stagione al San Paolo. Dedico un gol al mio amico Dolly che ha una pancia come un pallone» spiega il belga dal suo account Instagram.



A chiarire definitivamente la questione è anche la stessa Kat, compagna di lunga data del calciatore azzurro che risponde al suo post social: «E il premio per l'esultanza ingannevole dell'anno va a: Dries Mertens» scrive con un pizzico d'ironia.



© RIPRODUZIONE RISERVATA