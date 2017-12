Allan super, Mertens dà spettacolo; Hysaj e Mario Rui da film horror

di Pino Taormina

Altro che Star Wars: le guerre stellari sono al San Paolo in una partita che per un tempo è uno spot planetario per il calcio italiano. Uno spettacolo d'arte varia, dove alle delizie in attacco si abbinano inevitabilmente le amnesie in difesa. Come i bambini il giorno di Natale, i tifosi aspettano trepidanti che la palla arrivi nella metà campo della Sampdoria.



Non spinge sulle due gambe e sembra quasi inchiodato al terreno di gioco, neppure fosse il portiere del Subbuteo, sulla punizione di Ramirez che non è propriamente una parabola imprendibile. Peraltro da oltre 35 metri e pure sul suo palo. Poi, purtroppo per lui, non ha mai la scintilla per riprendersi. E pure su certe uscite dai pali non è proprio una sicurezza.In difficoltà costante. Poi fa un fallo da rigore netto su Ramirez, che gli scappa via neppure fosse una saponetta nella vasca da bagno. Commette una serie di errori ciclopici in serie. Volenteroso anche se assai pasticcione, sbriga una massa di lavoro enorme ma i risultati sono quelli che sono: poi da due suoi svarioni nascono nella ripresa le occasioni di Caprari e Quaglierella.Nella ripresa si riprende del tutto ovvero quando il pallino passa nei piedi della Sampdoria che affonda anche con 5 o 6 uomini in contemporanea. In occasione del fallo da rigore di Hysaj il suo passo pare decisamente indeciso e appesantito. E stranamente non è neppure tanto preciso in fase di appoggio. La velocità di Caprari e Quagliarella lo stordisce ma nel secondo tempo il suo muro resiste.Una diga corporea, poca bellezza stavolta ma la solita praticità. Soprattutto quando recupera due metri a Caprari nel momento di massima difficoltà degli azzuri. Sente addosso il ruolo di leader della difesa come la giacca passata da un fratello maggiore. Piazzato, è una muraglia. Quando Caprari e Quagliarella lo puntano le cose non vanno al meglio. Ma ha la personalità per non farsi travolgere.Beati gli uomini di buona volontà perché così vedranno la fine dei propri tormenti. Barreto lo sovrasta in ogni modo e lui ci mette parecchio cuore in tante circostanze: non sempre basta ma quasi sempre aiuta. Lascia la squadra in dieci per un secondo giallo maldestro per scivolata Ramirez che travolge con ritardo abissale. Caprari lo punta con continuità e lui vede troppo spesso le stelle.Praet è un osso assai duro. Pochi minuti per scaldare il motore, poi è ovunque e si impossessa dalla partita. Il centrocampo diventa il suo regno incantato. Segna, fa serpentine ubriacanti. Con Jorginho in ombra, è un distributore automatico di palloni. Ha fiato e grinta e non si scoraggia mai. Se c'è bisogno, picchia pure. Padrone assoluto di metà campo, quella verso destra.Solito cervellone geometrico, anche se stavolta, colpa di Torreira e del solito raddoppio dell'attaccante avversario, in tal caso Ramirez, gli manca il guizzo. La sua resta una partita di ordine, però non si vedono mai quei tagli di campo per i compagni lanciati a fionda. Anche il ritmo che impone alla gara non sembra quello dei bei giorni. Avverte il peso delle tre gare in una settimana.Boskov potrebbe tranquillamente dire che quando Hamsik c'è, Napoli c'è. Brillante, rapido di pensiero e di gambe e sul gol fa un movimento a rimorchio delle punte, con inserimento senza palla, degno dei suoi giorni migliori. È nella storia con il gol 116 con cui scavalca Maradona. La Samp nel destino di entambi perché Re Diego fece il suo ultimo gol in Italia proprio ai blucerchiati nel 91.Strinic si fa spesso beffare dallo spagnolo e dai suoi inserimenti. Decisamente più brillante che nelle ultime apparizioni. Fa argine e si capisce che in questo momento il suo ruolo è questo: soprattutto perché Caprari lo costringe ai lavori forzati. In zona gol è sempre presente ma gli manca quel briciolo di fortuna per beffare Viviano che in un paio di occasioni è anche bravo.Sfiora il gol da antologia. La sua è una presenza immanente, si muove con intelligenza, apre spazi a chiunque anche se non è mai implacabile al tiro. La sua grande dote è la spinta invisibile, che lo porta sempre a partecipare alle azioni. Poi quando diventa visibile serve assist preziosi: c'è sempre nelle occasioni da rete. Assist praticamente a occhi chiusi per Insigne e mette Hamsik davanti alla porta.Un gol magnifico, di altissima scuola. È il giocatore più importante del Napoli, tant'è che non è un caso che con lui in campo si rivede anche il miglior Hamsik. Trascina il pubblico, quando esce Quaglierella lo applaude come fanno i tifosi. Ma è anche un campione di adattabilità e quando c'è da correre indietro lo fa con grande umiltà. Silvestre fa una fatica enorme a stargli dietro.Fa un paio di rilanci di 30 metri in cui cambia il gioco con una semplicità impressionante. Non è mai facile entrare in una partita in cui, all'improvviso, al fioretto si è sostituita la clave. Ma il suo apporto in campo è da centrocampista in salute. Poi, palla al piede, più di una volta libera l'area tenendo la testa alta e senza fare rilanci senza senso. Insomma, fa quello che deve fare. E lo fa bene.

