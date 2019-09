di Francesco De Luca

Fa bene un doppio Mertens alla vigilia del debutto in Champions, tra due giorni al San Paolo contro il Liverpool re d’Europa. Il piccolo dio biondo belga, che vuole battere il record di gol di Hamsik per entrare sempre più nella storia azzurra (è a -9), ha piazzato l'uno-due contro la Sampdoria e ha consentito alla squadra di conquistare i primi tre punti nel nuovo San Paolo. A Fuorigrotta si trova più che mai bene, Dries, che ha segnato per la sesta partita consecutiva in casa e ha ricevuto la meritatissima...

