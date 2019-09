Napoli, la prima volta di Llorente: «Felice per la grande accoglienza»

«I miei primi minuti allo Stadio San Paolo, felicissimo per la vittoria e la grande accoglienza». Così Fernando Llorente festeggia la sua prima volta con la maglia azzurra a Fuorigrotta. L'attaccante spagnolo, subentrato nel finale di gara, ha anche avuto l'occasione giusta per servire a Dries Mertens l'assist decisivo del raddoppio che ha chiudo il match.



Anche Kalidou Koulibaly ha potuto festeggiare ieri. La difesa azzurra non ha infatti preso gol per la prima volta in campionato: «Volevamo vincere senza subire gol e convincere alla prima davanti ai nostri tifosi: fatto» il messaggio del centrale azzurro che si è tolto dalle spalle il peso dell'autogol contro la Juventus. Insieme a lui anche l'altro neo azzurro Di Lorenzo: «Vittoria al San Paolo e assist. Cosa chiedere di più? Adesso possiamo iniziare a pensare al Liverpool».Negli ultimi minuti contro la Sampdoria, spazio anche per Amin Younes: «Prima vittoria al debutto stagionale al San Paolo e primi minuti in campo. Congratulazioni a Mertens per i due gol» ha twittato l'esterno azzurro al fischio finale. «Molto contento per la prima vittoria nel nostro stadio davanti i nostri tifosi» il pensiero di Fabián Ruiz.

