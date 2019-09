Napoli, la notte magica dei tifosi: «Segnale forte al campionato»

di Oscar De Simone

Buona la prima per il Napoli di Ancelotti che al San Paolo batte la Samp 2-0 con doppietta di Mertens. Una vittoria importante che “inaugura” il nuovo impianto di Fuorigrotta e che porta gli azzurri a meno uno dalla Juventus di Sarri.



«Stasera dovevamo fare risultato – commentano i tifosi – per dare un segnale forte in campionato. Quest’anno oltre alla Juve abbiamo anche l’Inter in corsa per il primato e non possiamo sbagliare. Dobbiamo mettere l’anima in ogni partita e fare risultato. Ma se queste sono le premesse possiamo davvero pensare in grande».La squadra vince e convince. Anche se i vecchi schemi sono ancora da mettere a punto: «Dobbiamo trovare l’affiatamento dello scorso anno, soprattutto per la giusta integrazione dei nuovi acquisti che comunque hanno dimostrato il loro valore. Ci aspettiamo una grande stagione, piena di vittorie e soddisfazioni».

