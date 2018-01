Napoli, San Paolo da record: contro il Verona altro pienone

di Dario Sarnataro

Il San Paolo torna a indossare l'abito della festa per la prima gara del 2018 in campionato. Circa 42mila gli spettatori già certi (tra paganti e abbonati) per la sfida all'Hellas Verona degli ex napoletani Pecchia e Fusco in programma domani. La corsa al biglietto continuerà anche oggi ed è possibile prevedere di arrivare a quota 45mila, sfiorando le 48mila unità registratesi nell'ultima gara interna di serie A con la Sampdoria. A conferma che i tifosi azzurri credono ormai ciecamente nella possibilità che la squadra possa tornare a vincere lo scudetto dopo 28 anni I tagliandi disponibili sono sempre di meno, tanto che secondo Listicket, circuito ufficiale di vendita, sono quasi esauriti i posti negli anelli superiori di Curve e Distinti. Restano ancora disponibili diverse migliaia di ticket per tribuna e anelli inferiori. Ci saranno anche i tifosi scaligeri, autorizzati ad essere al San Paolo solo se in possesso della tessera del tifoso. Fino a ieri sera erano 136 i supporter gialloblù annunciati, ovvero coloro che hanno acquistato il biglietto del settore ospiti al costo unico di 20 euro. Secondo fonti di polizia alla fine non dovrebbero superare le 250 unità. La presenza dei sostenitori veronesi ha in ogni caso prodotto un dispositivo di sicurezza molto rigido: la rivalità tra le opposte fazioni e anche gli episodi accaduti in questa stagione (in occasione dei due match con Hellas e Chievo) rendono la partita a rischio.



Questa mattina in Prefettura, non a caso, è prevista la riunione di un tavolo tecnico per mettere a punto ogni dettaglio, dopo essersi confrontato anche con i colleghi di Verona, come accade di consueto. La Questura di Napoli ha disposto misure imponenti con l'utilizzo di diversi agenti. Ci sarà un parcheggio obbligatorio in una zona dedicata e la scorta per i bus provenienti dal Veneto. Sin dai caselli autostradali saranno previsti posti di blocco.

L'attenzione del popolo azzurro è però indirizzata alla partita: lo stadio si ripopola, complici anche orario e prezzi abbastanza bassi (14 euro le curve, 20 per i Distinti), per spingere gli azzurri alla prima vittoria del girone di ritorno. Del resto i tifosi hanno scelto da tempo il campionato. Sarà dunque un ricordo sbiadito il San Paolo di martedì scorso, quando per la sfida di coppa Italia contro l'Atalanta erano presenti 27.174 spettatori.





