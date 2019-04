Napoli, il San Paolo invoca Sarri: spunta lo striscione per l'ex azzurro

Il Napoli di Ancelotti si scioglie sotto i colpi dell'Atalanta e al San Paolo torna a vedersi il fantasma di Maurizio Sarri. Chiaro lo striscione che spunta in curva B ad inizio del secondo tempo, prima ancora del crollo verticale che vedrà poi la rimonta della squadra nerazzurra a Fuorigrotta.



«Sarri uno di noi» recita lo striscione. Non un anovità visto che lo stesso era spuntato proprio in quel settore anche un anno fa, nel bel mezzo della cavalcata azzurra verso un tricolore mai raggiunto e che ha visto proprio il toscano andare via a fine anno. Il messaggio dei tifosi è chiaro così come chiara sembra la frattura che c'è tra il popolo napoletano e la squadra di Ancelotti oggi. Sembre più lontana da quella ammirata la scorsa stagione.











