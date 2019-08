Hugo Sanchez risponde a Lozano: «Puoi fare anche meglio di me»

È diventato una leggenda in europa, un vero e proprio idolo per tutto il popolo messicano. Hugo Sanchez oggi ha 61 anni, ma con la maglia del Real Madrid a cavallo tra gli '80 e i '90 ha saputo incantare tutti. «Mi piacerebbe poter ripetere le sue gesta, almeno avvicinarmi a lui» aveva detto Hirving Lozano nella sua conferenza di presentazione a Napoli, con addosso il peso dei 42 milioni spesi dal club azzurro che l'hanno reso il calciatore messicano più pagato di sempre.



Puntuale è arrivata anche la risposta di Sanchez. «Ha detto che gli piacerebbe fare qualcosa di simile a quello che feci io quando giocavo. Mi piace come calciatore, ha talento e mentalità, può affrontare qualsiasi avventura ed esserne all’altezza» ha detto ai microfoni di Espn. «L’asticella si è alzata a Napoli, ma credo che abbia il talento giusto per fare come me e anche meglio. Ne ha tutte le possibilità. È costato 42 milioni di euro, nessun messicano ci era riuscito, gli auguro il meglio. Tutto il Messico è dalla sua parte».

