Napoli, il rinnovo può aspettare Sarri carica: «Non molliamo ora»

di Pino Taormina

Che sberla, ragazzi. Un manrovescio tanto doloroso quanto inaspettato, e il peggio è che Sarri teme che sarà terribilmente difficile rialzarsi. Ed è per questo che da due giorni ha messo nell'angolo il suo Napoli: voce alta, rimproveri, faccia a faccia. No, ragazzi, non roviniamo tutto in queste ultime tre giornate lasciandoci andare. E poi, perché non credere ancora nello scudetto? Sì, lo ha detto il tecnico azzurro ai suoi. Ha detto proprio così: perché non crederci ancora, perché mollare?



Contro la Fiorentina Sarri ha visto evaporare la squadra euclidea, precisa e talentuosa che ha incantato l'Italia del calcio. Non ha voluto fornire alibi ai suoi, Sarri: non lo ha fatto in pubblico e non lo ha fatto neppure nel chiuso dello spogliatoio. L'allenatore non accetta che qualcuno possa giustificare la prestazione di domenica con il risultato di sabato sera a San Siro, con le polemiche legate alla direzione arbitrale di Orsato. Lo facciano gli altri ma non può accettare che siano i suoi giocatori a farlo.



Il celebrato gioco di Sarri è divenuto al Franchi una ragnatela appiccicosa, una trappola mortale per lo stesso ragno: l'impotenza creativa là in mezzo dopo l'uscita di Jorginho ha fatto il resto. 11 contro 10 non è mai facile per nessuno (solo il barone Liedholm sosteneva il contrario, ovvero che in dieci si gioca meglio che in undici).



Ieri ancora una volta nessuno sconto. Né a se stesso né ai suoi. Doppio allenamento, drone in azione, azioni riviste sul maxi-schermo, lezioni di tattica. Con il Torino potrebbe riposare Mertens: il belga è la grande delusione di questa seconda parte della stagione. Non solo non segna più, ma il suo rendimento è crollato in maniera vertiginosa.



