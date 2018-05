di Pino Taormina

Ormai è un falò. Anzi un rogo, una pira. Dentro al fuoco ardono e scoppiettano allegramente tre anni vissuti assieme nel Napoli, magari con posizioni distanti, ma pur sempre nell'interesse del club azzurro che ha conquistato tre accessi in Champions consecutivi (per la prima volta nella storia) con un gioco unico e straordinario. D'altronde, è anche normale che gli stracci volino alla fine dei grandi matrimoni. Tra Sarri e De Laurentiis le pratiche di divorzio non promettono nulla di buono. Tipo La guerra dei Roses per quelli che ricordano il film di Danny De Vito. Al momento, nessuna separazione consensuale. Macché. De Laurentiis non vuol sentir ragioni e non fa sconti a Maurizio: la clausola si deve pagare. Per intero. A Sarri era già tutto chiaro, dopo aver letto il tweet presidenziale in cui veniva liquidato e in cui non veniva detto nulla sul suo destino, nonostante l'ingaggio di Carlo Ancelotti. Sarri lo aveva capito e aveva confidato il suo timore: temeva la voglia di De Laurentiis di togliersi ancora un'ultima soddisfazione, mettendosi di traverso. Perché adesso, pensa Sarri, nessuno pagherà mai la clausola.

E infatti, De Laurentiis non libera Sarri. O meglio: vuole gli 8 milioni di euro della clausola liberatoria. Come da contratto. E li vuole tutti: senza inserire giocatori, senza dilazioni. Se Sarri vuole interrompere il rapporto con il Napoli deve versare (o meglio, far versare al nuovo club che è il Chelsea) la penale che scade il 31 maggio.



© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO