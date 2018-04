Sarri va da Ramadani, Napoli trema: un consulente straniero per l'agente

di Bruno Majorano

Nuovi padroni del calciomercato crescono e affermano la loro autorità: meno appariscenti di Mino Raiola, ma non per questo meno influenti sui destini dei loro assistiti. Tra questi spicca il nome di Fali Ramadani, agente fra gli altri di Stevan Jovetic e Adem Ljajic. In molti l'hanno già etichettato come il Raiola dell'Est: in comune con il manager di Ibra e Balotelli ha il medesimo ascendente sui suoi giocatori e l'inclinazione ai duelli con le società per liberare i gioielli verso destinazioni più ricche e prestigiose.



Ecco perché fa riflettere la scelta di Alessandro Pellegrini - attualmente manager di Maurizio Sarri - di farsi affiancare proprio da Ramadani per quel che riguarda le sue operazioni all'estero. Una sorta di tutorato da parte dell'agente serbo di origini turche che parla fluentemente l'italiano e vive in quel di Berlino. È li che ha fondato la Lian Sports, agenzia che cura gli interessi di quasi tutti i nomi più grossi del panorama calcistico dell'area balcanica e non solo. Nel Napoli, ad esempio sono in tre i giocatori assistiti da Ramadani: Rog, Milic e Maksimovic, che attualmente è in prestito al club russo dello Spartak Mosca.



Il fatto che Pellegrini abbia scelto di farsi affiancare da uno come Ramadani può essere visto come un indizio per quel che potrebbe riguardare il futuro di Maurizio Sarri. L'allenatore del Napoli, infatti, non ha mai nascosto le proprie velleità di espatrio al termine della sua esperienza in azzurro e a questo punto l'assistenza da parte del manager serbo potrebbe rivelarsi molto utile per trovare la collocazione giusta all'allenatore toscano.



Ramadani, poi, ha già ottimi rapporti con molti dei principali club europei come Monaco (dove ha già sistemato in passato Jovetic) e Chelsea (dove ha portato il suo assistito Marcos Alonso), due piazze che potrebbero rivelarsi molto ambite per Sarri qualora dovesse decidere di lasciare Napoli. Due piazze dove peraltro avrebbe massime garanzie dal punto di vista del mercato, magari anche con l'aiuto di Ramadani che nella sua scuderia può vantare tanti giovani di talento e campioni già affermati.

