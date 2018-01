Sarri: ripresa da cancellare. «In campionato atteggiamento diverso»

di Gennaro Arpaia

Volto corrucciato per una eliminazione dalla Coppa Italia che fa male a questo Napoli. «È stata una partita forse da pareggio, abbiamo fatto abbastanza bene nel primo tempo con un po’ di attenzione e qualche occasione, ma la ripresa non m’è piaciuta, eravamo con la testa tra le nuvole». Maurizio Sarri arriva ai microfoni Rai dopo un lungo colloquio con la squadra e tira le orecchie ai suoi nel post gara con l’Atalanta, un match che vale agli azzurri il primo passo falso nel 2018.



«Stiamo facendo una stagione straordinaria. In campionato, però, giochiamo con atteggiamento diverso. Non so se è un fatto dato dalle caratteristiche della squadra, ma in Coppa andiamo meno bene. Inconsciamente la squadra ha più attenzione in campionato, ma è un errore», continua l’allenatore toscano. «Nel primo tempo non ho avuto cattive sensazioni, poi abbiamo giocato con meno cattiveria ed in punta di piedi. I sostituti? Inseriti uno alla volta avrebbero rendimento diverso. Ma comunque nel secondo tempo avevamo più titolari e la squadra mi è piaciuta di meno».



I nerazzurri continuano ad essere una delle bestie nere del Napoli e il prossimo 21 gennaio si giocherà proprio a Bergamo dopo la sosta. «Contro l’Atalanta abbiamo fatto fatica sempre. Sono capaci di chiuderci bene, hanno fisico ed un buon palleggio, è una squadra che ci infastidisce ogni volta» specifica Sarri. «Dobbiamo giocare al massimo delle nostre possibilità anche a Bergamo e sfruttare ogni occasione, perché non ne concedono tante. Ad Inglese e Verdi non posso dire nulla, non mi occupo di mercato in questo momento dell’anno».





