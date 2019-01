Napoli-Sassuolo, tifosi soddisfatti: «Partita tranquilla e vittoria meritata»

di Oscar De Simone

Una partita di “normale amministrazione” seppure importante per continuare la corsa alla finale di coppa Italia. Questo il pensiero dei tifosi azzurri alla fine della gara tra Napoli e Sassuolo allo stadio San Paolo. Un match non sempre giocato a grandi livelli ma che porta gli azzurri ai quarti di finale contro il Milan dell’ex Higuain.



«Vittoria meritata ed importante» commentano in strada, «per continuare a puntare ad uno degli obiettivi della stagione. Contro il Sassuolo non è mai facile e qualche errore, soprattutto in difesa, è stato fatto. La coppa Italia è un traguardo che possiamo raggiungere senza particolari difficoltà ed a cui certamente punteremo. Adesso godiamoci la vittoria e torniamo con la mente al campionato e contro la Lazio che affronteremo tra una settimana».

