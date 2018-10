Napoli, così i cambi sulla giostra sono diventati tutti quasi titolari

di Marco Ciriello

Formazioni diverse, cambi vincenti, e secondo posto. Carlo Ancelotti affronta vita e partite col sorriso, anche quando il caso, Quagliarella e Ronaldo gli infilano sconfitte nella grande giostra, rischiando di inceppare la ruota. Ma basta poco: una conferenza stampa, qualche dichiarazione, registrata alla squadra, e via andare. Tutti a bordo, e tutti in campo. Con calma, senza ossessioni, cambiando modulo e intensità, posizioni e formazioni. Convinto che non serva molto, il giusto movimento, la scelta esatta, quasi degli spostamenti morotei, i suoi, un Maksimovic dietro o uno Ounas davanti, et voilà. Col Sassuolo ne cambia otto rispetto al Liverpool, e il Napoli diverte uguale, assedia, e domina, al punto di sprecare come se fosse in allenamento.



Gioca Adam Ounas titolare, e segna, su regalo di Locatelli, pallonetto a Magnani e fucilata sotto la traversa. Lo mette a incrociarsi con Verdi e Mertens, soprattutto al centro, quanto tutti lo vedevano solo esterno, dov'è il franco-algerino? Sembra il gioco delle tre carte, a prescindere dei nomi davanti. Tutti a costruire nidi d'ape, per spuntare all'improvviso di fronte al portiere del Sassuolo, Consigli, al punto che potrebbe raddoppiare Mertens, Verdi o Ounas, lui che fu tristemente relegato per mesi sulla panchina napoletana.



