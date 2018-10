Napoli, se Ancelotti canta Pino Daniele e caccia fuori 'a currea

di Anna Trieste

Se è vero come è vero sennò non lo scrivevano dentro ai cioccolatini che il bacio è una parentesi rosa tra le parole ti e amo, è altrettanto vero che il Sassuolo era una parentesi neroverde tra la vittoria in Champions col Liverpool e una sosta di quindici giorni del campionato. I pericoli dei festeggiamenti europei tuttora in corso assieme a quelli della sottovalutazione dell'avversario erano realistici. Ad aumentarli in misura esponenziale Ancelotti che un'ora e mezzo prima del match comunica ufficialmente di aver lasciato in panchina Hamsik, Insigne, Callejon, Allan e Milik.



Eppure la prima mezzora della partita gli dà ragione: Ounas, l'esterno che con Sarri solitamente veniva utilizzato per cogliere i fichi a Varcaturo, dopo soli tre minuti si inventa un gol fantasmagorico; Malcuit, il nuovo terzino destro, dimostra di avere una forza tecnica e una caparbietà tattica inversamente proporzionali alla scelta del barbiere; Ospina, preferito a Karnezis, para qualsiasi oggetto vagamente sferico avvicinantesi alla sua proprietà. L'unico problemino è Mertens che voglioso di dimostrare tutto il suo valore dopo un bel po' di panchine reiterate sbaglia tremila gol e assieme a Zielinski porta il Napoli sull'orlo del pareggio.Ed è a quel punto che, come un buon padre di famiglia che inizialmente non interviene nelle beghe dei figlioli per lasciare che decidano da sé le loro faccende, incazzato come una iena interviene Ancelotti. Che forse sarà un estimatore di Pino Daniele perché esattamente come dice Pino dentro a Yes I Know My Way Carletto avrà pensato Va bene il turnover ma si haje suffrì caccia a currea!. Dentro Allan, Insigne e Callejon e partita portata a casa grazie al ritorno del tiraggiro di Fratta. Mo' sì che si può tirare un poco il fiato!

