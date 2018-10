Napoli, mangiarsi i gol nuoce al fegato

di Marilicia Salvia

Cambiando l’ordine degli addendi il risultato cambia poco, in campo ci siano Milik o Ciruzzo, Zielinski o Hamsik la differenza la fa sempre Lorenzo: e sempre tre punti sono. Un’altra vittoria pesante e importante, e per di più contro una squadra, lo Scansuolo, che in quanto simpatizzante dei non colorati riuscire a batterla dà sempre un po’ di soddisfazione in più. Ma c’è vittoria e vittoria e questa di ieri al San Paolo ammettiamolo che un po’ ci sta stretta. Si vede che i nostri avevano fame, che dobbiamo dire, e in mancanza di altro si sono mangiati un gol dietro l’altro. Certo è che dopo la meraviglia del mercoledì di Champions, dopo quel gol arrivato all’ultimo respiro contro una grande squadra inglese ridotta praticamente all’impotenza, la meraviglia della prodezza dello scugnizzo Ounas e quel suo gol arrivato così presto ci avevano illusi che finalmente si fosse sbloccata la nostra macchina da guerra, che fosse davvero alle spalle il tempo dei patemi e dei fegati rosicati. Volevamo non vincere ma stravincere, noi anime azzurre da troppo tempo in bilico tra la consapevolezza di amare una squadra forte, affiatata e bella e la disillusione che ci deriva dalla presenza nel medesimo campionato di una rivale potente e spietata. Una rivale ammazzatutti, che neanche l’ombra delle nefandezze che si stanno addensando sulla sua nuova stella riesce a mettere, se non in difficoltà, almeno in imbarazzo. Al contrario: basta far passare in tv il gesto gentile di un autografo concesso a un bambino prima della partita, magari indugiando un po’ più del necessario e soprattutto molto oltre quanto sarebbe concesso dalla Carta di Treviso sul volto innocente ed emozionato della fortunata creatura, ed ecco che magicamente l’immagine del campione generoso e simpatico annulla e sostituisce quella del mostro sic et sempliciter.



Ma va bene, è necessario essere garantisti e attendere che la magistratura faccia chiarezza e perciò torniamo - molto volentieri - a noi azzurri e ai nostri orizzonti, e soprattutto alle nostre certezze con le quali ci avviamo al giusto riposo da pausa per nazionale. Pausa che come merita non si godrà il bomber Lorenzo, il cecchino di mister Ancelotti (un po’ come Hazard lo è per Sarri, «hazzarda» qualcuno sulla pagina Facebook dedicata all’ex mister azzurro che, sia detto per inciso, resta saldo sulla vetta della Premier). Lorenzo goleador una certezza dentro la totale incertezza della formazione, anche a questo cominciamo ad abituarci: obbligatorio, ormai, studiare le figurine Panini per imparare a riconoscere, noi tifosi un po’ profani, i profili dei nostri calciatori in campo. Abituati a vedere muoversi sempre gli stessi uomini, e sempre negli stessi spazi, ieri tra Rog, Fabian Ruiz, Ounas, Verdi ammettiamo che qualche difficoltà l’abbiamo incontrata. In qualche momento, onestamente, ci siamo pure chiesti se fosse davvero il Napoli, quella squadra lì che macinava gioco (e divorava gol) sotto i nostri occhi un po’ ammirati, un po’ preoccupati. Irriconoscibile se non fosse stato per Mertens, ovviamente, con quella sua cocciuta ostinazione di cercare il modo più complicato, contorto, impossibile di fare gol: anche ieri ci ha provato con insistenza, ma è un po’ di tempo che le acrobazie gli dicono male e comunque era già toccato al giovane Ounas il colpo ad effetto, l’impresa da giocoliere capace di far esplodere il San Paolo.



Andiamo al riposo secondi in classifica, con una squadra che ne sembrano due o tre, con un allenatore che zitto zitto si conferma quello che è, un allenatore vincente. E con una segreta speranza. Che le altre cosiddette grandi, quelle che a detta degli esperti commentatori dovevano contendere la vetta ai non colorati e che invece hanno avuto per così dire una falsa partenza, sappiano approfittare della pausa per continuare a rafforzarsi. Non tanto, soltanto un po’. Il giusto per giocarsela ad armi pari, quando gli toccherà, contro la prima in classifica. Hai visto mai, che cambiando l’ordine degli addendi, il risultato (finale) poi cambi.

