Live Napoli-Sassuolo 1-0 Eurogol di Ounas, azzurri avanti

Il Napoli ospita il Sassuolo nel match domenicale delle ore 18 in programma al San Paolo; vincere per dimenticare il 3-1 subito nel big match sul campo della Juventus e restare ad una distanza accettabile in classifica proprio dai bianconeri è l'obiettivo dei padroni di casa. Ancelotti opta di nuovo per un ampio turn over: fuori 8 uomini rispetto al match di Champions con il Liverpool, di quei titolari restano solo Ospina, Albiol e Koulibaly.



Azzurri subito all'attacco. Zielinski sfiora il gol al 1', Consigli respinge. Ma al 2' il Napoli trova già il vantaggio: disimpegno sbagliato del Sassuolo, palla al limite per Ounas che salta con un "sombrero" il difensore rivale e di controbalzo la piazza sotto la traversa. Un vero eurogol, quello firmato dall'algerino del Napoli, con tutta la panchina azzurra che scatta in piedi per applaudirlo. Napoli sul velluto: al 12' grande ripartenza, ma Mertens cerca un improbabile tiro di esterno destro e si divora il 2-0. Al 18' è ancora il belga, su errore di Locatelli, a provare il gol quasi da metà campo, ma senza riuscirci.



SEGUI LA DIRETTA



LE FORMAZIONI



NAPOLI (4-4-2): Ospina; Hysaj, Koulibaly, Albiol, Malcuit; Ounas, Rog, Diawara, Zielinski; Mertens, Verdi All.: Ancelotti.



SASSUOLO (3-4-3): Consigli; Marlon, Magnani, Ferrari; Lirola, Magnanelli, Locatelli, Rogerio; Djuricic, Boateng, Boga. All.: De Zerbi.



TV: Sky Sport Serie A e Sky Sport 251.





