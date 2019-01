Il Napoli, che ha vinto la Coppa Italia per ben 5 volte nella propria storia, fa il suo esordio stagionale nella competizione quest'oggi al San Paolo contro il Sassuolo, che ha in precedenza eliminato la Ternana al terzo turno col risultato di 5-1 ed il Catania sempre al Mapei stadium per 2-1 nell'ultimo turno giocato prima del match odierno.



Avvio blando per le due squadre, eccetto un sinistro pericoloso di Duncan al 5'. Poco dopo pericoloso anche Berardi dalla distanza: più Sassuolo che Napoli nei primi minuti. A rispondere è Callejon che però sbaglia il controllo e non approfitto al 9', lanciato in porta. Ma al 15' una grande percussione di Insigne serve Milik che di prepotenza la getta in rete. Alla mezzora ci prova Insigne dalla distanza: di poco fuori. Ma nell'azione successiva il Sassuolo pareggia con Locatelli lasciato solo in area. Proteste azzurre per un tocco di mano, l'arbitro va al Var e annulla la rete (il calciatore si era effettivamente aggiustato la palla con un braccio). Termina così un primo tempo tra luci e ombre.



Nella ripresa subito Sassuolo pericoloso con Duncan: salva Koulibaly. Gli ospiti se la giocano, non stanno di certo a guardare e per gli azzurri qualche rischio c'è.



Ospina; Hysaj, Koulibaly, Maksimovic, Mario Rui; Callejon, Diawara, Fabian, Ounas; Insigne, Milik.A disp.: Meret, Karnezis, Ghoulam, Luperto, Malcuit, Zielinski, Rog, Allan, Younes, Gaetano. All.: Ancelotti.Pegolo; Lirola, Magnani, Peluso, Rogerio; Locatelli, Sensi, Duncan; Berardi, Boateng, Djuricic. A disp.: Satalino, Consigli, Magnanelli, Matri, Boga, Trotta, Babacar, Dell'Orco, Bourabia, Brignola. All.: De Zerbi.Chiffi di Padova.

