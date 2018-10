Napoli-Sassuolo, la positività dei tifosi: «Vincere anche oggi»

di Oscar De Simone

Tra pochissimo il Napoli scenderà in campo contro il Sassuolo e per le strade di Fuorigortta c'è già aria di festa. Il sole ed il caldo, che sembra tornato prepotente, alimenta la gioia e la positività dei tifosi accorsi al San Paolo.

Tutti si aspettano una vittoria, dopo la bella prestazione contro il Liverpool, per poter continuare a tenere il passo con la “vecchia signora”.



«Siamo troppo forti» urlano in strada, «e adesso andremo a dimostrarlo sul campo. Contro il Sassuolo non ci sarà partita. Metteremo subito in difficoltà i romagnoli grazie ai nostri campioni. Insigne e Mertens saranno sempre fondamentali, per conquistare un'altra vittoria e rimanere ancorati dietro la Juve».

