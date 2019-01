Napoli-Sassuolo, i tweet di Anna Trieste

La #CoppaItalia è come il pocket coffee dentro alla calza della Befana: inizialmente nisciun s'o cac' poi quando finisce tutto e l'unica cosa dolce che è rimasta a casa è 'o sciropp p'a toss DOVE STA IL POCKET COFFEE DATEMI SUBITO IL MIO POCKET COFFEE

NON TOCCATE IL POCKET COFFEE CHE' VI SCHIATTO LA CAPAAAAAAAAAAAAAAAAAAA



Ok, Insigne capitano. GO

Guardate io non so cos'è l'amore ma deve essere qualcosa di molto simile a quello che provo io quando Ounas fa gli assist di tacco



MA CALLEJON MA DIO BUONO MA VUOI SEGNARE CAZZO



Niente, 'o guaglion s'è bloccat



Come dobbiamo fare per far tornare a far segnare Callejon? Lo volessimo portare a toccare il pesce di San Raffaele come si fa con le donne che vogliono rimanere incinte?



Niente, Callejon è posseduto da Christian Maggio e continua a percuotere con forza e vigore i rini dei difensori sassuolesi



MIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIILIIIIIIIIIIIIIIKKK



Non capisco come cazz ha segnato ma MILIIIIIK



E MILIK INVENTÒ IL COLPO D'ANCA



Anzi no! Ha segnato di UALLERA! OMMIODIO



I numeri al bancolotto stasera



E adesso anticipo di pacco di Fabian. Lo sapevo che dopo il gol di Milik la partita prendeva una piega pornografica



È commovente il tentativo corale di tutto il Napoli di far fare uno sfaccetta di gol a Callejon. Invece i suoi tentativi di fare gol m' fann chiagner



Milik adesso stai esagerando. Ho capito che tieni fame di gol però andare a romper o cazz pure a Ounas mentre cerca di arrangiare un altro gol no dai



MA CH SFACCIMM #GOL #SASSUOLO



Anzi no forse ha toccato col braccio DIO DIMMI CHE IL BRACCIO COMINCIA LA' DOVE STAVA IL PALLONE TI PREGO



Voi non vi rendete conto. Già la partita è una uallera se si fanno i supplementari IO MI MENO ABBASCE

E Hysaj verrà con me, ovviamente



Hysaj con te non ho finito, fammi un attimo capire che dice il Var e poi facimm 'e cunt

AAAAAFAAAAMMMOC



Annullato! Yeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

Non è gol! Dunque #NapoliSassuolo ci ha insegnato che puoi segnare con la uallera come Milik ma con il braccio come Locatelli no



Resta fermo che Hysaj deve passare un guaio in mezzo alle cosce



Perché un giorno, quando verranno a fare la puntata di SuperQuark a casa mia a Barra e troveranno il calco di una testa rint'o muro nessuno dovrà avere dubbi sul fatto che siano le mie testate per colpa di Hysaj



Berardi in tackle duro su Diawara. Berardi.

Su Diawara.

MA DOVE ANDREMO A FINIRE



Trovatevi un maschio che voglia spogliarvi come Magnani ha appena tentato di fare con Milik



Vabbè ma Mario Rui ha preso il pallone. Poi lascia che per lui il pallone ha le fattezze di Berardi però che c'entra! Non ci sta l'intenzionalità scusateeeeeeeeeeeee



La partita non è frizzantina e vabbè ma questa telecronaca riuscirebbe a rendere soporifera pure una rissa tra Insigne e Berardi in frattese calabrese



Il cambio Allan per Ounasè l'occasione giusta per buttare lì un ALLAN STATT CCÀ A PARIGI FA FRIDD MA ARO' CAZZ VAIE



FAAAAABBBBIAN



Questo gol di Fabian si definisce tecnicamente NOOOO I SUPPLEMENTARI NOOOONOOOOOOOOOOO



Insigne cerca il gol come un napoletano cerca parcheggio di sabato sera a Mergellina. E esattamente come un napoletano di sabato sera a Mergellina NON TROVA MANCO 'O CAZZ



Ma pensiamo un attimo al dramma personale di Callejon che non solo non ha segnato manco oggi ma poi viene pure sostituito da Younes



Noi lo critichiamo ma intanto con questo rinvio ignorantissimo e efficace Hysaj dimostra di essere uno dei pochi a rendersi conto del dramma di eventuali supplementari



OSPINAAAAAAAAAAAAAA



Ospina ho capito che la parata è importante però mo' arrattare col pallone là a terra par brutt jà

Esordio per Gaetano in prima squadra! Vai Gaetaaaà



Niente da fare per Insigne. Da Buffon in poi LA GRANDE MORIA DELLE VACCHE



E' finita. ASSAFADDIE E A MARONNA

"Non è forte chi non cade ma chi guardando #NapoliSassuolo non solo non si addormenta ma poi alla fine porta pure il risultato a casa"



Dice "Ehhhh ma la partita è stata una uallera" E infatti Milik con la uallera ha segnato, se non è pragmatismo questo #napolisassuolo #timcup #eanchequestaèfatta #fns



© RIPRODUZIONE RISERVATA