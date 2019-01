di Dario Sarnataro

Non un semplice premio al talento più interessante del vivaio, ma anche una finestra sul futuro. Gianluca Gaetano, 18 anni, sarà in panchina questa sera al San Paolo, dopo essere letteralmente esploso nella Primavera di Baronio. Sin qui 12 reti e 7 assist in 20 partite. Impostato da trequartista (fascia di capitano e numero 10 sulle spalle) dopo un passato da esterno e da mezz'ala, Gaetano ha vissuto gli ultimi due mesi ad alta velocità: tripletta in Youth League contro la Stella Rossa (con 2 gol splendidi su punizione), tripletta con l'Atalanta in campionato.



