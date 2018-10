di Delia Paciello

La città ora ci crede, il lavoro di re Carlo comincia a dare i suoi frutti e la differenza si vede: secondo posto blindato prima della pausa, gli azzurri senza indecisioni abbattono il Sassuolo e inseguono la capolista. «Allora è vero, possiamo lottare per lo scudetto», è il pensiero dei tifosi che si diffonde pieno di entusiasmo sul web. Sei punti di distacco, ma tante gare ancora da giocare. E Ancelotti è stato di parola: aveva chiesto 8-10 partite prima di vedere la sua squadra, e sono bastate. Finalmente il gioco è più fluido e la duttilità tattica e l’intercambiabilità degli interpreti sono state ben assimilate dal gruppo: la rivoluzione è in atto nel nuovo Napoli e il risultato comincia a dare soddisfazioni. Già con il Liverpool l’inaspettata vittoria ha aperto nuovi scenari nell’immaginario azzurro: ora contro i neroverdi è arrivata la conferma in campionato. «È una squadra più internazionale e sfruttando tutta la rosa può arrivare in alto su più fronti», sostengono convinti i napoletani.



Il Napoli pare infatti avere un nuovo volto, dai lineamenti marcati e cattivi al punto giusto. E ha forse ereditato anche quel sopracciglio all’insù che dà quel tocco di imprevedibilità tattica paradossalmente proprio mentre il gioco diventa più affidabile e convincente. I singoli hanno guadagnato autostima, questo è il Napoli di tutti e ogni attore sembra avere la sua parte da protagonista nel corso delle puntate, pronte a offrire di volta in volta nuovi colpi di scena. «Ne vedremo delle belle e avremo tante soddisfazioni», proclamano i tifosi.



Eppure contro il Napoli la squadra di De Zerbi non si è scansata: ha lottato vanamente contro la supremazia dei padroni di casa. Buon possesso palla (55,3% contro il 44,7 dei napoletani, secondo i dati Opta) e tanti tentativi in porta che hanno messo in mostra anche le qualità di Ospina, nuovo beniamino dei tifosi. Ma a gran voce i napoletani sostengono soprattutto il loro compaesano Lorenzo Insigne, che sta riuscendo a smentire le etichette che si era attaccato addosso nella scorsa stagione: tanti tiri in porta, più di Cristiano Ronaldo in persona, ma pochi gol realizzati. Quest’anno però è pronto a cambiare rotta e nella nuova posizione affidatagli dal tecnico è già riuscito a mettere a segno 6 gol in 8 partite. «Abbiamo riscoperto in casa nostra un talento mostruoso», «Dybala è un tuo pelo», «E pensare che un tempo gli incompetenti ti fischiavano», sono i commenti dei tifosi sul web.Fra i nuovi interpreti l’applauso del pubblico va ad Ounas, che appena entrato in scena è riuscito a far gioire i numerosi spettatori del San Paolo con il suo gol da annuario: «Fratè, tien’ a dinamit ind’ o sinistro», «Sapevo che mi avresti dato soddisfazioni al fantacalcio», scrivono i napoletani sotto i post dell'algerino. Meno convincente forse Diawara, sostituito da un veterano che non delude mai, il mastino Allan, quando il Sassuolo ha cercato la reazione. Nulla da fare però per Babacar e compagni che escono dal San Paolo a mani vuote: «Con noi anche se non vi scansate non avete comunque speranze. Ma a noi piace giocare le partite, non comprarle», pungono i tifosi sui social.

