Napoli, stadio vuoto per Koulibaly: col Sassuolo solo 15mila spettatori

di Roberto Ventre

Koulibaly pronto a guidare la difesa contro il Sassuolo. Il miglior modo per lasciarsi alle spalle la notte da incubo del Meazza e in attesa del ricorso che verrà discusso in questa settimana alla Corte di giustizia federale a Roma per la riduzione della squalifica di due turni e per poter essere disponibile contro la Lazio domenica prossima alla ripresa del campionato.



Il difensore senegalese è tornato sereno a Castel Volturno dopo la settimana di vacanze per la sosta. Ancelotti ieri nella conferenza stampa di vigilia del match di ottavi di finale di Coppa Italia, ha rassicurato sulla sua condizione fisica e mentale. Allenamenti intensi, grande concentrazione nella rifinitura di ieri mattina a Castel Volturno: niente ritiro ieri sera per gli azzurri, la squadra si ritroverà direttamente questa mattina per l'ultima sgambatura in attesa della prima sfida del nuovo anno in programma stasera al San Paolo.



