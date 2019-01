Napoli-Sassuolo, i tifosi ci tengono «Coppa Italia un obiettivo»

di Oscar De Simone

Non sono in tanti questa sera, ma ai cancelli dello stadio San Paolo le file iniziano a formarsi. Sono tutti in attesa di tornare a vedere i ragazzi di Ancelotti in questo 2019 che si apre con la Coppa Italia. Una competizione non molto seguita ma che comunque promette spettacolo.



«Contro il Sassuolo è sempre una partita-incognita» commentano i tifosi. «Questo match ci ha riservato sempre tante sorprese e speriamo che questa sera possa mettersi da subito in discesa. Siamo curiosi di rivedere la squadra dopo le festività natalizie e ci attendiamo una gara all’attacco. Bisogna passare il turno perché ormai questa competizione, così come l’Europa League, è uno degli obiettivi da centrare. Stasera si deve vincere ad ogni costo per iniziare bene l’anno ed arrivare carichi alla sfida con la Lazio di Domenica prossima».

© RIPRODUZIONE RISERVATA