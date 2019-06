Grande festa di sport a Scampia con il Mundianapoli, vincono gli Esordienti del Napoli

Il torneo di calcio giovanile giunto alla sua quarta edizione, promosso dalla Fondazione Cannavaro Ferrara in collaborazione proprio con la scuola calcio Arci Uisp Scampia, finalizzato a promuovere lo sport come risorsa educativa, formativa, di integrazione e riscatto sociale si è concluso con la vittoria dell’SSC Napoli.

L’iniziativa - riservata ai calciatori appartenenti alla categoria Esordienti nati nel 2007 – ha coinvolto 8 squadre dei quartieri di Napoli coinvolgendo circa 150 giovani atleti: Arci Scampia, SSC Napoli, Domenico Luongo, Ciro Caruso, Real Poggio, Nereo Rocco, Campanile Pigna e Bombonera.

La gara finale ha premiato gli azzurri del Napoli che si sono imposti contro i pari età della Bombonera. Il calcio d’inizio, come di consueto ad opera diAntonella Leardi. Terzo posto per l’Arci Scampia, quarto per il Real Poggio.

Medaglie e applausi per tutti i partecipanti premiati dai padroni di casa dell’ Arci Scampia, Antonio Piccolo e Antonio Mirabella e dal direttore e Amministratore Delegato della Fondazione Cannavaro Ferrara, Vincenzo Ferrara.

L'esempio e la vicinanza di Fabio Cannavaro, Paolo Cannavaro e Ciro Ferrara rendono dalla prima edizione il MUNDIANAPOLI un’esperienza straordinaria per i giovani sportivi, trasmettendo loro la voglia di mettersi in gioco in una competizione sana e dai valori educativi.

