Napoli scarico contro il Genoa: «Carlè, così l'Arsenal ce fa male»

di Delia Paciello

Oltre un’ora di gioco in undici contro dieci al San Paolo, e nonostante ciò gli azzurri sono riusciti a mettere in saccoccia un solo punto contro il Genoa. «Una squadra senza carattere», inveiscono i tifosi sui social. Dopo la sconfitta con l’Empoli la piazza napoletana aspettava un grande risultato per poter pensare all’Europa League a cuor leggero. E invece solo un pareggio amaro, a dir poco inaspettato anche per il tecnico. «Ancelotti ha detto che per come stiamo giocando dobbiamo cancellare le ultime due partite… No, Carlè, per come stiamo giocando dobbiamo cancellare pure il volo per Londra perché se partiamo così l’Arsenal ce fa male», commenta a tal proposito l’attore e regista Francesco Albanese.



Aumentano i fantallenatori che sono pronti a sostituirsi ad Ancelotti nelle scelte tecniche, sempre più persone sul web puntano il dito su di lui: «Deve andare via, ha distrutto una squadra che sapeva giocare bene a calcio», «Il Napoli è senza motivazioni e l’allenatore non è in grado di gestire la situazione».



Questa volta fra gli applausi a Ciro per il gol segnato che consente al belga di raggiungere un certo Cavani nella classifica dei gol segnati in maglia azzurra, anche tante critiche: «Mertens una tantum non basta», «Si suda per riuscire a fare un gol e soffriamo così tanto anche con il Genoa», «Anche una squadra di lega pro ci può mettere in difficoltà se giochiamo così», sfogano i tifosi. Poco da fare per il Napoli nonostante la superiorità numerica, complice anche un super Pandev che per confermare la leggenda degli ex spinge il compagno in porta per il gol dell’1 a 1.



«Kalidou, dobbiamo parlare», si legge anche fra i commenti al difensore centrale. Una prestazione sotto il suo solito standard di altissimo livello, qualche imprecisione di troppo anche in fase di impostazione ma è suo uno dei tentativi a fine partita di bucare nuovamente la porta avversaria. «Torna in te, una serata storta capita a tutti ma noi abbiamo bisogno delle tue prestazioni da campione», scrivono i suoi followers.



E ora un po’ di riposo per tutti prima di pensare alla grande sfida con l’Arsenal. E qualcuno analizza la stagione in corso e fa valutazioni: «Nella migliore delle ipotesi il mister sta facendo il contrario di quello che ha fatto Sarri che diede priorità al campionato. Ancelotti la dà alle coppe. Nella peggiore delle ipotesi invece siamo solo usciti fuori dalla lotta scudetto prematuramente». Ma la speranza di tutti è che nonostante i momenti bui a fine stagione non si metta a rischio il secondo posto e magari si possa continuare la corsa per alzare l’unico trofeo ancora possibile.L‘unica magra consolazione per i napoletani è l’essere riusciti a rimandare la festa bianconera: quel punticino è servito almeno ad allontanare il triste momento. «L’arbitro aveva fatto di tutto per dare i 3 punti alla Juve contro il Milan, gli abbiamo rovinato i festeggiamenti per questa settimana», sottolineano i tifosi azzurri. Altri affondano il colpo: «Sturaro aveva dimenticato che ora indossa la maglia rossoblu, certe cose vanno punite non come nella sua ex squadra, che vince lo scudetto con questi mezzucci». Certo stavolta sono 20 i punti di distacco dalla vetta e pesano e come, ma c’è ancora la speranza Europa League: Napoli continua a sognare.

